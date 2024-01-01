IGUP | IGUP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
IGUP Hızlı Proje Tanıtımı
IguVerse GameFi uygulaması, AI / ML teknolojilerini kullanarak tüm NFT konseptini yeniden tanımlıyor. Kullanıcı tarafından oluşturulan benzersiz NFT'ler, meçhul koleksiyonları tahtından indirerek yeni standart NFT 2.0 haline gelecek.IGUP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
IGUP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıIGUP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıIGUP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum ArzSınırsız