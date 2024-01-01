IGameS | IGS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
IGameS Hızlı Proje Tanıtımı
iGAMES, benzersiz yönetim tokeni IGS, zengin ekolojisi ve NFT'ler aracılığıyla oyunları ve toplulukları mükemmel bir şekilde birbirleriyle bütünleştiren merkeziyetsiz bir Web 3.0 oyun platformu ve ekosistem fonudur.IGameS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
IGS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıIGS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıIGS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,300,000,000