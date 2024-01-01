IGameS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

iGAMES, benzersiz yönetim tokeni IGS, zengin ekolojisi ve NFT'ler aracılığıyla oyunları ve toplulukları mükemmel bir şekilde birbirleriyle bütünleştiren merkeziyetsiz bir Web 3.0 oyun platformu ve ekosistem fonudur.