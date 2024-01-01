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iDeFiYieldProtocol (iDYP), akıllı sözleşme stratejilerinin ve yaklaşmakta olan Metaverse'in bir parçası olarak DeFi Getiri Protokolü ekosisteminde kullanılan Ethereum, Binance Smart Chain ve Avalanche'da bulunan bir ERC-20 tokenidir. iDYP tokenleri, madencilik, geri alım, kasalar ve staking havuzları için ödüllere olanak sağlar. DeFi Getiri Protokolü Metaverse, büyüleyici bir oyna-kazan oyununun çok önemli bir bileşeni olarak iDYP'yi bir anahtar token olarak kullanacak.