IDeFiYieldProtocol | IDYP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
IDeFiYieldProtocol Hızlı Proje Tanıtımı
iDeFiYieldProtocol (iDYP), akıllı sözleşme stratejilerinin ve yaklaşmakta olan Metaverse'in bir parçası olarak DeFi Getiri Protokolü ekosisteminde kullanılan Ethereum, Binance Smart Chain ve Avalanche'da bulunan bir ERC-20 tokenidir. iDYP tokenleri, madencilik, geri alım, kasalar ve staking havuzları için ödüllere olanak sağlar. DeFi Getiri Protokolü Metaverse, büyüleyici bir oyna-kazan oyununun çok önemli bir bileşeni olarak iDYP'yi bir anahtar token olarak kullanacak.IDeFiYieldProtocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıIDYP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıIDYP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz300,000,000