Icon.X World | ICNX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Icon.X World Hızlı Proje Tanıtımı
Icon.X, blok zinciri ve Web 3 teknolojileriyle desteklenen araba yarışlarında eSport'un geleceğine öncülük ediyor. Günlük yarışlar ve mücadeleler, çeşitli oyun modları ve özelleştirilebilir arabalar, zincir üstü sabit ve açık liderlik tablosu ve yarış hayranlarını rekabete dahil eden Kazanmak için Destek Protokolünü sunuyor.Icon.X World geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ICNX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıICNX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıICNX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000