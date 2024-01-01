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Icon.X, blok zinciri ve Web 3 teknolojileriyle desteklenen araba yarışlarında eSport'un geleceğine öncülük ediyor. Günlük yarışlar ve mücadeleler, çeşitli oyun modları ve özelleştirilebilir arabalar, zincir üstü sabit ve açık liderlik tablosu ve yarış hayranlarını rekabete dahil eden Kazanmak için Destek Protokolünü sunuyor.