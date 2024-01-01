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Battle Infinity, birden fazla P2E (Oyna Kazan) savaş oyunundan oluşan bir oyun platformudur. Tüm oyunlar, IBAT Battle Arena adlı bir meta evren dünyasına entegre edilmiştir. Battle Infinity dünyasında oyuncular sadece oyun oynamak ve savaşmakla kalmaz, aynı zamanda sürükleyici meta evren dünyasının keyfini çıkarabilir ve deneyimleyebilirler. Burada birbirleriyle etkileşime girebilir, Battle Arena sanal dünyasında oynayabilir, izleyebilir ve keşfedebilirler.