Battle Infinity | IBAT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Battle Infinity Hızlı Proje Tanıtımı
Battle Infinity, birden fazla P2E (Oyna Kazan) savaş oyunundan oluşan bir oyun platformudur. Tüm oyunlar, IBAT Battle Arena adlı bir meta evren dünyasına entegre edilmiştir. Battle Infinity dünyasında oyuncular sadece oyun oynamak ve savaşmakla kalmaz, aynı zamanda sürükleyici meta evren dünyasının keyfini çıkarabilir ve deneyimleyebilirler. Burada birbirleriyle etkileşime girebilir, Battle Arena sanal dünyasında oynayabilir, izleyebilir ve keşfedebilirler.Battle Infinity geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıIBAT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıIBAT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000