HyperCycle | HYPC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
HyperCycle Hızlı Proje Tanıtımı
HyperCycle, özellikle yapay zeka ile ilgili (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) mikro hizmetlerin zincir üzerinde güvenli, yüksek hızlı ve ucuz bir şekilde yürütülmesi için tasarlanmış yeni bir Layer 0++ blok zinciri mimarisidir. Ayrıca, TODA/IP deftersiz blok zincirinden, TODA varlık modelinden ve SingularityNET'in İtibar Kanıtı sisteminden yararlanan HyperCycle tasarımına genel bir bakış sunar.HyperCycle geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıHYPC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHYPC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,147,483,640