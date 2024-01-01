HYPERCOMIC | Hyco Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
HYPERCOMIC Hızlı Proje Tanıtımı
HYPERCOMIC, Creative Web 3.0 İçerik platformudur. İçerik oluşturucuların eserlerini yapma şansına sahip olduğu ve izleyicilerin eserlerini okuyabildiği bir blok zinciri ve hepsi bir arada hizmet platformudur. İçerik oluşturucuların hayranlarıyla doğrudan buluşmasına ve fikirlerini bir iş modeline dönüştürmesine yardımcı olmayı amaçlar. Platform, çeşitli hizmetleri kolaylaştırmak için fayda tokeni HYCO'ya güvenir. Platform, kullanıcılara fikirlerini paylaşmalarına ve erişmelerine ve ekosistemi gönüllü olarak filtrelemelerine olanak tanıyan Birlikte Çalışabilirlik sağlar. Token, Ethereum blok zincirindeki bir ERC20 tokeni türüdür.HYPERCOMIC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Hyco Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıHYCO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHYCO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000