The HUSL | HUSL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
The HUSL Hızlı Proje Tanıtımı
The HUSL is a NFT platform focused solely on reshaping the music industry. Our aim is to empower artists to take full control of their work, removing as many intermediaries in the process. Think of us as a new record label.The HUSL token is a utility token that powers the entire HUSL ecosystem. Users can stake their tokens on the platform to earn Bags. This is a token based on ethereum and will allow users to redeem for cool experiences.The HUSL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
HUSL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıHUSL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHUSL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz