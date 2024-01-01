Husky.AI | HUS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Husky.AI Hızlı Proje Tanıtımı
Kripto paraların geleceği! Burada, benzersiz, yenilikçi ve finans piyasasında devrim yaratma potansiyeline sahip bir dijital para oluşturmak için blockchain teknolojisinin gücünü yapay zeka ile birleştiriyoruz.Husky.AI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
HUS Token MEXC'de
MEXC Borsası, Husky.AI (HUS) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de HUS
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Husky.AI satın almak veya MEXC HUS ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Husky.AI tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen HUS vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıHUS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHUS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz480,000,000