HTX | HTX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
HTX Hızlı Proje Tanıtımı
HTX DAO, açık ve şeffaf, merkeziyetsiz özerk bir organizasyondur. Tüm kullanıcılar, geliştiriciler, tasarımcılar ve HTX tutanlar, DeFi ekosistemini oluşturmak ve HTX DAO'nun sürekli gelişimini sağlamak için yönetime katılabilir ve tüm ekosistem katılımcıları tarafından paylaşılan avantajlar sağlayabilir.HTX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
HTX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıHTX
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıHTX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz999,990,000,000,000