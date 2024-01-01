HTX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

HTX DAO, açık ve şeffaf, merkeziyetsiz özerk bir organizasyondur. Tüm kullanıcılar, geliştiriciler, tasarımcılar ve HTX tutanlar, DeFi ekosistemini oluşturmak ve HTX DAO'nun sürekli gelişimini sağlamak için yönetime katılabilir ve tüm ekosistem katılımcıları tarafından paylaşılan avantajlar sağlayabilir.