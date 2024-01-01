Hatom | HTM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Hatom Hızlı Proje Tanıtımı
Hatom, MultiversX'te DeFi'yi geliştirmeye adanmış eksiksiz bir Ekosistem oluşturdu ve diğer girişimlerin yanı sıra bir borç verme ve borç alma protokolü, likit staking, yerel bir stabil coin ve bir hizmet olarak borç verme dahil olmak üzere manzarayı şekillendirmek için tasarlanmış bir dizi ürün sunuyor. Hatom'un ekosistemi, MultiversX blok zincirinde ölçeklenebilirliği ve güvenliği vurgularken kullanıcılara DeFi hizmetlerine güvenli, şeffaf ve kullanıcı dostu erişim sağlamayı taahhüt eder.Hatom geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıHTM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHTM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000