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Hepton, Ethereum ağı için hiper ölçekli bir çözüm sunan bir Katman-3 altyapı projesidir. Hepton, Hepton PoS (Ethereum'a yan zincir) ve Arbitrum Orbit (Nitro Stack) üzerinde Katman-3 ağ tabanlı ZK-Rollup teknolojisi olmak üzere iki farklı ölçeklendirme çözümü sunar.