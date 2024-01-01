Hepton | HTE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Hepton Hızlı Proje Tanıtımı
Hepton, Ethereum ağı için hiper ölçekli bir çözüm sunan bir Katman-3 altyapı projesidir. Hepton, Hepton PoS (Ethereum'a yan zincir) ve Arbitrum Orbit (Nitro Stack) üzerinde Katman-3 ağ tabanlı ZK-Rollup teknolojisi olmak üzere iki farklı ölçeklendirme çözümü sunar.Hepton geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıHTE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHTE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz3,000,000,000