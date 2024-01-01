HOV | HOV Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
HOV Hızlı Proje Tanıtımı
Hover, Kava EVM üzerinde gelişmiş bir getiri ekosistemidir. Entegre token ekonomisi ve sürekli piyasa gözetimini birleştiren Hover, borç vermek, borç almak ve kazanmak için yeni bir platform sunuyor.HOV geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
HOV Token MEXC'de
MEXC Borsası, HOV (HOV) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de HOV
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak HOV satın almak veya MEXC HOV ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için HOV tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen HOV vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıHOV
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000