HOV geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Hover, Kava EVM üzerinde gelişmiş bir getiri ekosistemidir. Entegre token ekonomisi ve sürekli piyasa gözetimini birleştiren Hover, borç vermek, borç almak ve kazanmak için yeni bir platform sunuyor.