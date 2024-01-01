HOSKY | HOSKY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
HOSKY Hızlı Proje Tanıtımı
Hosky Token ($HOSKY), Cardano Ekosisteminde düşük kaliteli meme tokenlerinin olmaması ihtiyacından doğdu. Var olan mevcut ihtiyacın giderilmesini, her iyi çocuğun yapacağı şekilde giderdik. Kesinlikle düşük kaliteli meme tokenleri dışında yeni bir şey üretmiyoruz, finansal değer, akıl almaz teknoloji ya da büyük kazançlar vaat etmiyoruz, yalnızca doggo meme.HOSKY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
HOSKY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıHOSKY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHOSKY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000,001