Hord | HORD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Hord Hızlı Proje Tanıtımı
HORD, kripto şampiyonlarının etkilerini tokenize etmelerini ve paraya dönüştürmelerini sağlar ve kripto severlerin haberleri ve ipuçlarını takip etmekten bilgi akışından yararlanmaya evrilmelerini sağlar. Hord'un devrim niteliğindeki dinamik ETF'leri ile profesyoneller gibi işlem ve yatırım yapmaktan bir tık uzaktasınız.Hord geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
HORD Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıHORD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHORD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz320,000,000