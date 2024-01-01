HOP | HOP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
HOP Hızlı Proje Tanıtımı
Hop, ölçeklenebilir bir rollup-to-rollup genel token köprüsüdür. Kullanıcıların, rollup meydan okuma dönemini beklemek zorunda kalmadan neredeyse anında bir rollup'dan diğerine tokenleri göndermesine olanak tanır.HOP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
HOP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıHOP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHOP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000