Hooked Protocol | HOOK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Hooked Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
Hooked Protocol, kullanıcıların ve işletmelerin Web3'ün yeni dünyasına girmeleri için özel Öğren ve Kazan ürünleri ve oryantasyon altyapıları sağlayarak, kitlesel Web3 benimsemesi için rampa üstü katmanını oluşturuyor.Hooked Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
HOOK Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıHOOK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHOOK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000