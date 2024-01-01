Hooked Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Hooked Protocol, kullanıcıların ve işletmelerin Web3'ün yeni dünyasına girmeleri için özel Öğren ve Kazan ürünleri ve oryantasyon altyapıları sağlayarak, kitlesel Web3 benimsemesi için rampa üstü katmanını oluşturuyor.