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HIVE | HIVE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

HIVE Hızlı Proje Tanıtımı

Hive, temel ademi merkeziyet fikriyle Mart 2020'de başlatılan grafen tabanlı bir sosyal blok zinciridir. Hive'ın ana satış noktaları, gerçek ademi merkeziyetçiliği, hızı ve ölçeklenebilirliğidir. Diğer dikkate değer özellikler arasında, piyasada kullanıcı kabulü için en düşük engele sahip olması, hızlandırılmış güvenlik, entegre belirteç dağıtımı ve yaklaşmakta olan Smart Media Token entegrasyonu yer alıyor. Açık kaynak geliştirmeden sosyal oyunlara kadar çok çeşitli alanlarda yenilikçi projeler için ideal bir şantiyedir. Hive, dApp geliştirme için tercih edilen blok zinciri olmayı hedefliyor.
HIVE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

HIVE Token MEXC'de

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Tokenin İngilizce adıHIVE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHIVE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2020-03-01
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz389,268,895
HIVE Fiyat HesaplayıcıHIVE Satın Alma

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