El Hippo | HIPP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
El Hippo Hızlı Proje Tanıtımı
El Hippo, her şeyden önce mutlu ve uzun ömürlü bir topluluk oluşturmaya odaklanan şeffaf bir meme coin projesidir.El Hippo geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıHIPP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHIPP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz777,000,000,000,000