El Hippo geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

El Hippo, her şeyden önce mutlu ve uzun ömürlü bir topluluk oluşturmaya odaklanan şeffaf bir meme coin projesidir.