HGT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Project Hive Game, oyunculara geniş cyberpunk dünyasında AAA kalitesinde görsel oyun deneyimi sunan solana tabanlı rekabetçi bir oyna-kazan taktik oyunudur. $HGT oyunun yerel tokenidir ve oyun içi satın alımlar için kullanılacaktır.