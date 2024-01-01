HGT | HGT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
HGT Hızlı Proje Tanıtımı
Project Hive Game, oyunculara geniş cyberpunk dünyasında AAA kalitesinde görsel oyun deneyimi sunan solana tabanlı rekabetçi bir oyna-kazan taktik oyunudur. $HGT oyunun yerel tokenidir ve oyun içi satın alımlar için kullanılacaktır.HGT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıHGT
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıHGT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz4,979,994,748