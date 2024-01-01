HEX | HEX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
HEX Hızlı Proje Tanıtımı
HEX, HEX sahiplerinin tokenlerini HEX akıllı sözleşmesinde staking yaparak yatırımlarından faiz kazanmalarına olanak tanıyan Proof of Wait (PoWa) protokolünü kullanan yeni bir kripto para birimi türüdür. HEX bir ERC-20 tokeni olsa da şirketin websitesinde coin olarak adlandırılır. HEX, bir ERC-20 tokeni olarak MetaMask gibi herhangi bir Ethereum uyumlu cüzdanda saklanabilir.HEX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
HEX Token MEXC'de
MEXC Borsası, HEX (HEX) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de HEX
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak HEX satın almak veya MEXC HEX ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için HEX tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen HEX vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıHEX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHEX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz