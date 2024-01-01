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HEX, HEX sahiplerinin tokenlerini HEX akıllı sözleşmesinde staking yaparak yatırımlarından faiz kazanmalarına olanak tanıyan Proof of Wait (PoWa) protokolünü kullanan yeni bir kripto para birimi türüdür. HEX bir ERC-20 tokeni olsa da şirketin websitesinde coin olarak adlandırılır. HEX, bir ERC-20 tokeni olarak MetaMask gibi herhangi bir Ethereum uyumlu cüzdanda saklanabilir.