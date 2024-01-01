Metahero | HERO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Metahero Hızlı Proje Tanıtımı
Step Hero, Binance Akıllı Zinciri (BSC) ve Polygon ağında yer alan kazançlı NFT fantezi temalı rol yapma oyunudur. Kapsamlı ekosistem HERO tokenini, dünya standartlarında NFT koleksiyon tasarımını, zincirler arası NFT pazarını ve cazip oynanışı kapsar.Metahero geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
HERO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıHERO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHERO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000