HEME DAO | HEME Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
HEME DAO Hızlı Proje Tanıtımı
HEME DAO, bir meta varlıklar çapraz zinciri köprüsü oluşturarak geleneksel finans piyasaları ile kripto para dünyası arasında köprü kurmayı amaçlayan yenilikçi bir blok zinciri projesidir. Kullanıcılara birden fazla varlıkta çeşitli küresel yatırım fırsatları sunmayı amaçlamaktadır.HEME DAO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıHEME
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHEME
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000