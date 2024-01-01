HEME DAO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

HEME DAO, bir meta varlıklar çapraz zinciri köprüsü oluşturarak geleneksel finans piyasaları ile kripto para dünyası arasında köprü kurmayı amaçlayan yenilikçi bir blok zinciri projesidir. Kullanıcılara birden fazla varlıkta çeşitli küresel yatırım fırsatları sunmayı amaçlamaktadır.