Hello | Hello Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Hello Hızlı Proje Tanıtımı
HELLO Labs, orijinal programlama, oyun ve NFT'leri kuluçkaya yatıran, üreten, finanse eden ve dağıtan Web3 yerel ekosistemi olan kripto ve eğlencenin geleceğidir. "Cryptotainment" terimini kullanarak, Web3'ün geniş potansiyelini tam olarak gerçekleştirmek ve hem kripto hem de ana akım kitle kitlelerine hitap etmek için tasarlandık.
$HELLO tokeni, Web3 ekosisteminin kalbinde yer alır. $HELLO, özel içeriğe erişmek, HELLO Arcade'de oyun oynamak ve NFT satın almak için kullanılacaktır. Ekosistem büyüdükçe, daha fazla fayda ortaya çıkacaktır.Hello geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Hello Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıHELLO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHELLO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000