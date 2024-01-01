Heart AI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Heart AI, hem yapay zeka hem de insanlar için tasarlanmış agnostik grafik tabanlı bir meta programlama dilidir. Ayrıca, doğal dil veya sürükle-bırak editörü aracılığıyla kolay program oluşturma ve değiştirme olanağı sağlar.