HBAR | HBAR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
HBAR Hızlı Proje Tanıtımı
Hedera, dijital dünyanızı tam olarak olması gerektiği şekle dönüştüren, en çok kullanılan kurumsal düzeyde genel ağdır. HBAR, merkeziyetsiz ekonomiye güç veren Hedera'nın yerel ve enerji dostu kripto para birimidir. İster bir girişim ya da kuruluş, hatta bir üretici ya da tüketici bile olsanız, Hedera geliştiricilerin bir sonraki hızlı, adil ve güvenli uygulamalar çağını başlatmaları için blok zincirin ötesini vaad eder.HBAR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıHBAR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıHBAR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz50,000,000,000