HAN | HAN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
HAN Hızlı Proje Tanıtımı
Gerçek hayatta kullanıma odaklanan Defi yapısına sahip ikili kripto para platformudur. AdKhan: reklam platformu, NFT-PLAY: WebDrama ve MusicVideo yayın hizmeti, MusiKhan: müzik yayın hizmeti. NFT-WebDrama ve MusicVideo, token-MusicCopyright, token-HAN hisseleri mevcuttur.HAN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
HAN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıHAN
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıHAN
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,500,000,000