GXT | GXT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GXT Hızlı Proje Tanıtımı
GXT, elmas ticareti işine dayalı blok zinciri projesi olarak başladı. Şirket, 2019 yılında kullanıcıların GXT tokenleriyle elmas satın alabilecekleri bir pazar açtı. Ayrıca mobil ödeme gücü, alışveriş merkezi ve açık artırma gibi blok zinciri ödeme geliştirme modülüne dayalı platformlar da açıldı.GXT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GXT Token MEXC'de
MEXC Borsası, GXT (GXT) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de GXT
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak GXT satın almak veya MEXC GXT ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için GXT tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen GXT vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıGXT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGXT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000