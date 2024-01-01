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GXT, elmas ticareti işine dayalı blok zinciri projesi olarak başladı. Şirket, 2019 yılında kullanıcıların GXT tokenleriyle elmas satın alabilecekleri bir pazar açtı. Ayrıca mobil ödeme gücü, alışveriş merkezi ve açık artırma gibi blok zinciri ödeme geliştirme modülüne dayalı platformlar da açıldı.