mexc
PiyasaSpot
Öne Çıkan
Vadeli İşlemlerVadeli M-Day

--0.00%

Xeno Governance | GXE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Xeno Governance Hızlı Proje Tanıtımı

Xeno, Japonya'da e-ticaret devi ve HUNTER x HUNTER gibi dünyaca ünlü anime için uygulamayı geliştiren oyun geliştiricisi olarak bilinen, PvP ve Crooz'a odaklanan GameFi projesidir. XENO temelde hem GameFi hem de Esports'un özünü içeren taktiksel bir PvP oyunudur. NFT karakterlerine sahip oyuncular, oyunu oynayarak faydalı jetonlar ve NFT'ler kazanabilirler. Oyuncular, uygulama içi cüzdan ve pazar yeri aracılığıyla NFT'leri sorunsuz bir şekilde takas edebilir.
Xeno Governance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

GXE Token MEXC'de

MEXC Borsası, Xeno Governance (GXE) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de GXE alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Xeno Governance satın almak veya MEXC GXE ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Xeno Governance tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen GXE vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıGXE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGXE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz6,000,000,000
GXE Fiyat HesaplayıcıXeno Governance Satın Alma

Al-Sat

/USDT
--0.00%
Spot
Hakkımızda
Hakkında
Kullanıcı Sözleşmesi
Gizlilik Politikası
Risk Bildirimi
M-Ventures
MEXC Blog
Hizmetler
Kripto Al
MEXC'i İndir
Komisyonlar
Davet Programı
Ajanslık Programı
API
Kurumsal Hizmetler
Nasıl Satın Alınır
Kripto Bilgileri
Kripto Fiyatı
Kullanıcı Destek
Canlı Destek
Yardım Merkezi
Duyurular
Akademi
VIP Avantajları
Talep Gönder
İyileştirme Önerileri
Anormal Varlıkları Bildir
Adli Yardım
MEXC Doğrulama
Bize Ulaşın
İş Birliği (İ̇şletmeler)
İş Birliği (Kurumsal)
İş Birliği (Medya)
Listeleme Başvurusu
Topluluk

© 2024 MEXC.COM