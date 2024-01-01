Xeno Governance | GXE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Xeno Governance Hızlı Proje Tanıtımı
Xeno, Japonya'da e-ticaret devi ve HUNTER x HUNTER gibi dünyaca ünlü anime için uygulamayı geliştiren oyun geliştiricisi olarak bilinen, PvP ve Crooz'a odaklanan GameFi projesidir.
XENO temelde hem GameFi hem de Esports'un özünü içeren taktiksel bir PvP oyunudur.
NFT karakterlerine sahip oyuncular, oyunu oynayarak faydalı jetonlar ve NFT'ler kazanabilirler.
Oyuncular, uygulama içi cüzdan ve pazar yeri aracılığıyla NFT'leri sorunsuz bir şekilde takas edebilir.Xeno Governance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGXE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGXE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz6,000,000,000