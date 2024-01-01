GTA | GTA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GTA Hızlı Proje Tanıtımı
GTA Token, tarihteki en iyi oyunun milyonlarca hayranını büyük bir toplulukta birleştirmek ve onlara sevgilerini ifade etmeleri için bir araç vermek amacıyla meraklılardan oluşan bir ekip tarafından, meme token olarak oluşturuldu.GTA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGTA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGTA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000