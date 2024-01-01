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GTA Token, tarihteki en iyi oyunun milyonlarca hayranını büyük bir toplulukta birleştirmek ve onlara sevgilerini ifade etmeleri için bir araç vermek amacıyla meraklılardan oluşan bir ekip tarafından, meme token olarak oluşturuldu.