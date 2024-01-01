GenesisForge | GSF Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GenesisForge Hızlı Proje Tanıtımı
GenesisForge, ganimet tarzı birleştirilebilirlik ve oynanabilirliğe sahip bir UGC (kullanıcı tarafından oluşturulan içerik) NFT oyunudur.GenesisForge geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GSF Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGSF
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGSF
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz