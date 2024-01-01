GenesisForge geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

GenesisForge, ganimet tarzı birleştirilebilirlik ve oynanabilirliğe sahip bir UGC (kullanıcı tarafından oluşturulan içerik) NFT oyunudur.