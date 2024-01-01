Greelance | GRL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Greelance Hızlı Proje Tanıtımı
Greelance platformu, adil ve verimli bir ekosistem sunarak blok zinciri ile iş ve hizmet sektörlerinde devrim yaratıyor. Yenilikçi token ekonomileri, NFT komisyon hakları ve katılımcı yönetişimi ile kendi kendine sürdürülebilir bir ekonomi sunan benzersiz ERC20 Greelance tokenimize yatırım yapın.Greelance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GRL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGRL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGRL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000