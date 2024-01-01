GRAND geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

GRAND BASE, gerçek bir temel varlığa sahip olmadan RWA'lara erişim sağlamak üzere tasarlanmış spot sentetik RWA'lar için merkeziyetsiz bir piyasadır.