GRAND | GRAND Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GRAND Hızlı Proje Tanıtımı
GRAND BASE, gerçek bir temel varlığa sahip olmadan RWA'lara erişim sağlamak üzere tasarlanmış spot sentetik RWA'lar için merkeziyetsiz bir piyasadır.GRAND geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GRAND Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGRAND
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıGRAND
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz50,000,000