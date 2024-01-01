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$GORILLA, popüler bir ilgi odağı ile faydalı bir ürünü bir araya getirerek kripto dünyasında devrim yaratmaya hazır bir meme tokenidir ve geleneksel meme tokenlerinin sınırlarını aşan bir yatırım fırsatı yaratmaktadır. $GORILLA, ilk dönem yatırımcıları için stratejik avantajlar sağlayan IDO Launchpadi ve alım satım deneyimlerini optimize etmek için ileri düzey zarar durdur özellikleri sunan DEX swapı ile öne çıkmaktadır. $GORILLA'ya ait NFT koleksiyonu, "Bored Ape Yacht Club" gibi sektör devlerine rakip olmayı hedeflemektedir.