Gode Chain | GODE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Gode Chain Hızlı Proje Tanıtımı
Gode Chain, özel blok zinciri ağlarını bağlamak, verimli iş birliği ve senkronizasyon sağlamak için tasarlanmış yeni nesil bir blok zinciri protokolüdür. Benzersizliği, farklı türdeki verileri farklı blok zinciri ağları arasında aktarma yeteneğinde yatmaktadır ve böylece gerçek dünyadaki kullanım durumları için sonsuz olanaklar sunmaktadır.Gode Chain geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGODE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGODE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000