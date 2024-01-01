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Gode Chain, özel blok zinciri ağlarını bağlamak, verimli iş birliği ve senkronizasyon sağlamak için tasarlanmış yeni nesil bir blok zinciri protokolüdür. Benzersizliği, farklı türdeki verileri farklı blok zinciri ağları arasında aktarma yeteneğinde yatmaktadır ve böylece gerçek dünyadaki kullanım durumları için sonsuz olanaklar sunmaktadır.