THE GOAT | GOAT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
THE GOAT Hızlı Proje Tanıtımı
THE GOAT, 24 Kasım 2023 tarihinde Binance Akıllı Zinciri üzerinde piyasaya sürülen bir meme kripto para tokenidir.THE GOAT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GOAT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGOAT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGOAT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000