Gnosis geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Gnosis Zinciri, ilk Ethereum yan zincirlerinden biridir ve değerlerine sadık kalmıştır. Gnosis Safe, Gnosis Protocol ve GnosisDAO dahil olmak üzere, kullanıcıların Ethereum üzerinde dijital varlıklar oluşturmasına, alım satım yapmasına ve elinde tutmasına olanak tanıyan çeşitli ürünlerden oluşur.