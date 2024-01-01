Gnosis | GNO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Gnosis Hızlı Proje Tanıtımı
Gnosis Zinciri, ilk Ethereum yan zincirlerinden biridir ve değerlerine sadık kalmıştır. Gnosis Safe, Gnosis Protocol ve GnosisDAO dahil olmak üzere, kullanıcıların Ethereum üzerinde dijital varlıklar oluşturmasına, alım satım yapmasına ve elinde tutmasına olanak tanıyan çeşitli ürünlerden oluşur.Gnosis geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GNO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGNO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGNO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz3,000,000