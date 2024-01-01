GoodNight | GN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GoodNight Hızlı Proje Tanıtımı
"Good Night" sadece bir söylem değil, bir kültürdür. Kripto para biriminin dinamik dünyasında, sürece olan güvenimizi, yolculuğa olan inancımızı ve kripto dünyasında yeni bir güne olan bağlılığımızı ifade etmek için sık sık "gn" deriz. İşte bu noktada "gn" token devreye giriyor.GoodNight geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz999,999,999