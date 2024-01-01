GoodNight geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

"Good Night" sadece bir söylem değil, bir kültürdür. Kripto para biriminin dinamik dünyasında, sürece olan güvenimizi, yolculuğa olan inancımızı ve kripto dünyasında yeni bir güne olan bağlılığımızı ifade etmek için sık sık "gn" deriz. İşte bu noktada "gn" token devreye giriyor.