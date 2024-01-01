GMX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

GMX, düşük takas ücretlerini ve sıfır fiyat etkisi ticaretini destekleyen, merkezi olmayan bir spot ve sürekli borsadır.