GMX | GMX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GMX Hızlı Proje Tanıtımı
GMX, düşük takas ücretlerini ve sıfır fiyat etkisi ticaretini destekleyen, merkezi olmayan bir spot ve sürekli borsadır.GMX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GMX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGMX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGMX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz