STEPN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

"Sahibine günlük düzenli artışlarla BTC geliri sağlayan gerçek varlıklarla desteklenen bir tokendir. Her GMT, SHA-256 protokolü aracılığıyla gerçek bilgi işlem gücüyle (TH/s) desteklenir. Ethereum (ETH) ve Binance Smart Chain (BSC) blok zinciri platformlarının akıllı sözleşmesi tokenler dağıtılır."