STEPN | GMT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
STEPN Hızlı Proje Tanıtımı
"Sahibine günlük düzenli artışlarla BTC geliri sağlayan gerçek varlıklarla desteklenen bir tokendir.
Her GMT, SHA-256 protokolü aracılığıyla gerçek bilgi işlem gücüyle (TH/s) desteklenir. Ethereum (ETH) ve Binance Smart Chain (BSC) blok zinciri platformlarının akıllı sözleşmesi tokenler dağıtılır."STEPN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GMT Token MEXC'de
MEXC Borsası, STEPN (GMT) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de GMT
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıGMT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGMT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000