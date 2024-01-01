Giant Mammoth | GMMT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Giant Mammoth Hızlı Proje Tanıtımı
Giant Mammoth Chain (GMMT), ölçeklenebilirlik ve güvenlik sorununu çözer ve üst düzey bir ağ oluşturur. Öncekinden daha yüksek hız ve daha düşük ağ gas maliyeti, EVM uyumluluğu ve risk azaltmaya sahip kendi zincirini oluşturan uygulamalar için tasarlanmıştır.Giant Mammoth geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGMMT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGMMT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000