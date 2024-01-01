Giant Mammoth geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Giant Mammoth Chain (GMMT), ölçeklenebilirlik ve güvenlik sorununu çözer ve üst düzey bir ağ oluşturur. Öncekinden daha yüksek hız ve daha düşük ağ gas maliyeti, EVM uyumluluğu ve risk azaltmaya sahip kendi zincirini oluşturan uygulamalar için tasarlanmıştır.