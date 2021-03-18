GAMEE | GMEE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GAMEE Hızlı Proje Tanıtımı
"GMEE, oyun becerisini tanımak, ödüllendirmek ve oyuncuların GAMEE'nin gündelik oyun platformuna katılımını sağlamak için tasarlanmış bir fayda tokenidir.
GMEE Token, GAMEE platformunda oynanan oyunlarda kazanılan ödüller olarak oyunculara dağıtılacaktır. Tokenler, özel turnuvalara giriş ücretlerini ödemekte kullanılacak ve token sahiplerinin GAMEE oyunlarının yol haritaları ve ödül havuzlarının dağıtımında oy kullanmasına izin vermek de dahil olmak üzere yönetim haklarına sahip olacaktır.
Animoca Brands'in iştiraki olan GAMEE, kullanıcıların oyun görevlerini tamamladıkları, turnuvalarda yarıştıkları ve etkinlikleri için ödüller kazandıkları yüksek katılımlı bir hiper gündelik oyun platformudur. GAMEE 2015 yılında Çek Cumhuriyeti'nde kurulmuştur ve şu anda 25 milyon kayıtlı kullanıcıya sahiptir."GAMEE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GMEE Token MEXC'de
MEXC Borsası, GAMEE (GMEE) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de GMEE
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak GAMEE satın almak veya MEXC GMEE ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için GAMEE tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen GMEE vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıGMEE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGMEE
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi2021-03-18
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz3,180,000,000