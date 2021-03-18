GAMEE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

"GMEE, oyun becerisini tanımak, ödüllendirmek ve oyuncuların GAMEE'nin gündelik oyun platformuna katılımını sağlamak için tasarlanmış bir fayda tokenidir. GMEE Token, GAMEE platformunda oynanan oyunlarda kazanılan ödüller olarak oyunculara dağıtılacaktır. Tokenler, özel turnuvalara giriş ücretlerini ödemekte kullanılacak ve token sahiplerinin GAMEE oyunlarının yol haritaları ve ödül havuzlarının dağıtımında oy kullanmasına izin vermek de dahil olmak üzere yönetim haklarına sahip olacaktır. Animoca Brands'in iştiraki olan GAMEE, kullanıcıların oyun görevlerini tamamladıkları, turnuvalarda yarıştıkları ve etkinlikleri için ödüller kazandıkları yüksek katılımlı bir hiper gündelik oyun platformudur. GAMEE 2015 yılında Çek Cumhuriyeti'nde kurulmuştur ve şu anda 25 milyon kayıtlı kullanıcıya sahiptir."