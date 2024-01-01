GM Wagmi | GM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GM Wagmi Hızlı Proje Tanıtımı
First ever GM (Good Morning) Token, which was 100% fully fair launched with no presale, no white list, and no team tokens. 50% of the supply was burnt at launch and the remaining 50% of the supply was added to liquidity on uniswap and locked with TEAM Finance.$GM was created to pay respects to Raj, the co-founder of SOL, who went down fighting for your right to say #GM. GM Wagmi geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GM Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000