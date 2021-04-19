GLQ | GLQ Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GLQ Hızlı Proje Tanıtımı
GLQ is the native token for the Graphlinq ecosystem built on top of Ethereum (ERC20). GLQ will be used to run a graph on the platform's test net or main net to execute different processes over the blockchain to automate tasks, triggering events, and much more. GLQ will have more use cases as the ecosystem grows, as mentioned in Graphlinq's Documentation.GLQ geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGLQ
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıGLQ
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi2021-04-19
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000