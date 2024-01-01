Beamswap Token | GLINT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Beamswap Token Hızlı Proje Tanıtımı
Beamswap v3, işlemlere güç sağlamak için konsantre likidite piyasa yapıcısı (CLMM) protokolünü kullanan merkeziyetsiz bir borsa ve DeFi merkezidir.Beamswap Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GLINT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGLINT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGLINT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,837,180,648