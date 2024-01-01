GHX | GHX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GHX Hızlı Proje Tanıtımı
GamerCoin (GHX), GamerHash ekosistemine güç vererek 760.000'den fazla oyuncunun yapay zeka (DePIN), 3D render ve kripto madenciliği için bilgi işlem kaynaklarını paylaşarak boşta kalan CPU/GPU güçlerinden para kazanmalarını sağlar. GamerCoin, 2020'den beri piyasada olan köklü bir GameFi tokenidir. En iyi Web3 projeleri tarafından desteklenmektedir ve Güney Kore'de büyük bir ilgi görmektedir.GHX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGHX
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıGHX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz808,000,000