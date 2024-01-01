GHX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

GamerCoin (GHX), GamerHash ekosistemine güç vererek 760.000'den fazla oyuncunun yapay zeka (DePIN), 3D render ve kripto madenciliği için bilgi işlem kaynaklarını paylaşarak boşta kalan CPU/GPU güçlerinden para kazanmalarını sağlar. GamerCoin, 2020'den beri piyasada olan köklü bir GameFi tokenidir. En iyi Web3 projeleri tarafından desteklenmektedir ve Güney Kore'de büyük bir ilgi görmektedir.