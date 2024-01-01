GGD | GGD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
GGD Hızlı Proje Tanıtımı
G Grid, hesaplama gücü erişilebilirliği ve kullanımında devrim yaratmaktadır. Dağıtılmış bir GPU şebekesi sunarak, herkesin yüksek maliyetler, aşırı ücretler veya kısıtlayıcı sözleşmelerin tipik yükleri olmadan yüksek seviyeli hesaplama gücüne erişmesini sağlar.GGD geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıGGD
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıGGD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000