Gifto | Gft Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Gifto Hızlı Proje Tanıtımı
Gifto, 2017'de açıklanan ilk uygulama tokenlerinden biridir. O zamandan beri, kitlesel pazar kullanımı için en büyük kripto cüzdanı, en yüksek aktif kullanıcılı blok zinciri oyunu ve diğer kitlesel tüketici uygulamaları dahil olmak üzere birçok yeniliği piyasaya sürdü. Gifto Chain and Wallet, teknoloji, operasyonlar, ortaklıklar ve topluluk genelinde küresel katkı sağlayanlar tarafından geliştirilmiştir.Gifto geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Gft Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGFT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGFT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000