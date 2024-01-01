Gifto geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Gifto, 2017'de açıklanan ilk uygulama tokenlerinden biridir. O zamandan beri, kitlesel pazar kullanımı için en büyük kripto cüzdanı, en yüksek aktif kullanıcılı blok zinciri oyunu ve diğer kitlesel tüketici uygulamaları dahil olmak üzere birçok yeniliği piyasaya sürdü. Gifto Chain and Wallet, teknoloji, operasyonlar, ortaklıklar ve topluluk genelinde küresel katkı sağlayanlar tarafından geliştirilmiştir.