Games for a living | GFAL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Games for a living Hızlı Proje Tanıtımı
Games for a Living Token ($GFAL), Ağımız ve Oyunlarımızda kullanılan yardımcı program tokenidir.
Bu, Pazar Yerimizdeki tüm işlemlerin $GFAL kullanılarak yürütüldüğü anlamına gelir.
$GFAL aynı zamanda Games for a Living Network ve Games'in yönetiminin de temelini oluşturur.Games for a living geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GFAL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGFAL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGFAL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000