Games for a living geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Games for a Living Token ($GFAL), Ağımız ve Oyunlarımızda kullanılan yardımcı program tokenidir. Bu, Pazar Yerimizdeki tüm işlemlerin $GFAL kullanılarak yürütüldüğü anlamına gelir. $GFAL aynı zamanda Games for a Living Network ve Games'in yönetiminin de temelini oluşturur.