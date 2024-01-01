Genopets | GENE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Genopets Hızlı Proje Tanıtımı
Genopets is a Free-to-Play, Move-to-Earn NFT game on Solana that makes it fun and profitable to live an active lifestyle. Genopets combines user's step data from their mobile device and wearables with blockchain Play-to-Earn economics so players can earn crypto for taking action in real life as they explore the Genoverse evolving and battling their Genopet.Genopets geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
GENE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıGENE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıGENE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000